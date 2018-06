Governo Il ministro dell’Economia Tria: "Impegno del governo sull’euro. Riforme che rispettino bilancio" Parla per la prima volta il nuovo ministro dell’Economia in un'intervista al Corriere della Sera

"La posizione del governo è netta ed unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro". Lo dice il neoministro dell'Economia Giovanni Tria, in una lunga intervista al Corriere in apertura di prima pagina e aggiunge: "Il governo è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino le condizioni di mercato che spingano all'uscita. Non è solo che non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell'euro"."I nuovi conti saranno coerenti col fine di ridurre il rapporto debito/Pil', garantisce Tria, che sulla pace fiscale precisa: "Finché non si definisce la norma, non si possono definire le coperture. L'obiettivo: crescita ed occupazione". E sulle pensioni la legge si può migliorare, "ma con attenzione alla sostenibilità. Su queste materie non si improvvisa".Il governo intende proseguire sulla strada della riduzione del rapporto debito/Pil: ha assicurato che nonostante gli impegni annunciati, i conti che il governo presenterà con la nota di aggiornamento del Def a settembre, "saranno del tutto coerenti con questo obiettivo". "E' un obiettivo esplicito del governo" aggiunge, ricordando le "dichiarazioni chiare" del premier, Giuseppe Conte e "non devono esserci dubbi."Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo": afferma il neo ministro dell'Economia e preannuncia "una forte azione su questo fronte" e assicura che "non è determinante la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive". "Ci sono varie risorse ma per avere credibilità in Europa serve una decisa eliminazione degli ostacoli all'esecuzione degli investimenti: ostacoli procedurali, normativi o dovuti al mancato rafforzamento della capacita' tecnica delle amministrazioni".Tria preannuncia la creazione di una 'task force' che agisca su queste questioni "al più presto": "Bisogna sciogliere - osserva- i nodi amministrativi e ripristinare la capacità tecnica delle amministrazioni di progettare ed eseguire i lavori" che negli ultimi decenni era stata "pressocchè distrutta".