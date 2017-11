Tensione nella Penisola Arabica Il missile lanciato dallo Yemen sulla capitale Riad, Arabia Saudita accusa Iran: "Atto di guerra" L'Arabia Saudita accusa l'Iran di aver violato la Risoluzione 2216 del Consiglio di sicurezza dell'Onu che proibisce agli Stati di fornire armi ai gruppi armati in Yemen. ''Il ruolo dell'Iran e il suo comando diretto degli houthi rappresenta un chiaro atto di aggressione nei confronti dei Paesi vicini e una minaccia alla pace e alla sicurezza della regione e globale"

Il lancio di un missile dallo Yemen verso Riad può essere considerato un ''atto di guerra''. Questa l'accusa che l'Arabia Saudita rivolge all'Iran, dicendo di essere in possesso di prove che dimostrano che Teheran è dietro il lancio del missile effettuato dai miliziani sciiti houthi.In un comunicato rilanciato dall'agenzia di stampa saudita Spa, Riad parla di ''evidente aggressione militare da parte delle milizie houthi controllate dall'Iran'' e spiega che l'esame dei resti del missile ''conferma il ruolo del regime dell'Iran nella (sua, ndr) fabbricazione e nel contrabbando (di armi, ndr) ai miliziani houthi in Yemen con l'intento di attaccare il regno, il suo popolo e i suoi interessi vitali''.L'Arabia Saudita accusa quindi l'Iran di aver violato la Risoluzione 2216 del Consiglio di sicurezza dell'Onu che proibisce agli Stati di fornire armi ai gruppi armati in Yemen. ''Il ruolo dell'Iran e il suo comando diretto degli houthi rappresenta un chiaro atto di aggressione nei confronti dei Paesi vicini e una minaccia alla pace e alla sicurezza della regione e globale'', riporta la Spa. ''Per questo, la Coalizione considera questo atto un'evidente aggressione militare da parte del regime iraniano e potrebbe essere considerato un atto di guerra contro il regno dell'Arabia Saudita'', aggiunge il comunicato.