Il padre lo dimentica in auto, ​bimbo di due anni muore a Catania Doveva lasciarlo all'asilo, si è invece diretto all'università. L'uomo si è reso conto di aver scordato il figlio in auto solo dopo la telefonata allarmata della moglie, cinque ore dopo. Inutile la corsa in ospedale. Aperta una inchiesta per omicidio colposo

Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania, dopo essere stato per oltre cinque ore nell'auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all'asilo. L'uomo, 43 anni, è un ingegnere impiegato all'università. Questa mattina, intorno alle 8, anziché accompagnare il figlio all'asilo si è recato direttamente all'università. Qui ha parcheggiato ed è salito in dipartimento. Intorno alle 13, la telefonata allarmata della moglie, cardiologa al Policlinico, che era andata all'asilo a prendere il piccolo e non lo aveva trovato.

Solo in quel momento l'ingegnere si è reso conto della tragedia. Si è precipitato nel parcheggio, ma ha trovato il figlio già privo di conoscenza, ancora agganciato al seggiolino dell'auto. Quindi, la corsa disperata e inutile all'ospedale. La morte sarebbe stata causata dal caldo soffocante all'interno dell'auto, questa mattina la temperatura a Catania ha raggiunto i 35 gradi.

Sul posto è arrivata la polizia che ha prestato il primo aiuto alla coppia. Il pm di Catania Andrea Norzi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In Italia, l'obbligo di dotarsi di dispositivi anti abbandono sui seggiolini, già entrato in vigore nel 2018, non è ancora scattato. Scatterà a novembre 2019, un ritardo dovuto alle decisioni sulle caratteristiche tecniche, rimandate a un ulteriore decreto attuativo.

Stessa tragedia nel '98

Il dramma odierno è la replica di una tragedia che sconvolse Catania 21 anni fa. Identiche le modalità di una fatale distrazione che aveva avuto come protagonista un tecnico della Sgs Thompson, una fabbrica di microelettronica che aveva lo stabilimento nella zona industriale di Catania. L'uomo era precipitato nell'infermo della disperazione nell'afoso pomeriggio del 3 luglio 1998. Catania era stretta da un caldo asfissiante. La temperatura aveva superato i 40 gradi per il torrido vento di scirocco giunto dall'Africa. L'uomo era uscito con la sua Fiat Punto per accompagnare in asilo il figlio di 20 mesi appena, rannicchiato nel suo seggiolino, prima di presentarsi negli uffici della Sgs Thompson. Era un percorso sempre uguale che seguiva ogni giorno, quasi a memoria. Ma quella mattina, invece di passare dall'asilo, che non era lontano da casa, aveva subito puntato verso il suo posto di lavoro. Arrivato con un insolito anticipo sul parcheggio dell'azienda, aveva chiuso a chiave l'auto ed era salito in ufficio. Il sole, intanto, batteva implacabile sulla macchina. La temperatura era rapidamente salita fino a trasformare l'abitacolo in una gabbia torrida che al piccolo, rimasto sul seggiolino per sette ore, non aveva più lasciato scampo.

Un caso di amnesia dissociativa: un vero e proprio black-out da cui ci si riprende solo al momento dell'agghiacciante scoperta

Portare il figlio piccolo al nido, poi andare di corsa al lavoro, parcheggiare, chiudere l'auto e tuffarsi nella routine quotidiana. Solo che c'è stato un piccolo, orribile buco nero: il bimbo non è stato portato a scuola, è ancora in auto, legato al seggiolino. Il dramma dei bambini dimenticati in macchina, spesso con esiti mortali come il caso di oggi, non è certo attribuibile a mancanza di amore o trascuratezza: chi vive un'esperienza così atroce parla di un vero e proprio black-out, da cui ci si riprende solo al momento dell'agghiacciante scoperta.

Gli esperti lo definiscono amnesia dissociativa: una sorta di vuoto di memoria transitorio che porta a una sconnessione delle funzioni della coscienza dalla memoria; un'amnesia temporanea che porta a dimenticare totalmente un pezzo di esistenza, di vita e di tempo per un dato lasso temporale. Generalmente può essere scatenato da momenti di intenso stress, traumi o situazioni di particolare tensione e stanchezza fisica e mentale. L'amnesia dissociativa, avvisano gli esperti, può infatti capitare a chiunque ed è bene conoscerne caratteristiche, sintomi e possibili strategie preventive per evitare di arrivare a livelli ingestibili di stress.