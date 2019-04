Mercati Il petrolio ai massimi da sei mesi. In Borsa affossa le compagnie aeree

Milano

di Fabrizio PattiSono il petrolio e i dividendi la chiave per interpretare la giornata di Borsa.A Milano il Ftse Mib perde lo 0,40%. Negative attorno ai due decimi di punto anche Parigi e Francoforte. Oggi invece positiva Londra, +0,3.In tutta Europa cali vistosi per le compagnie aeree, Lufthansa -2,46%, EasyJet -3,90%, Iag -3,55%.Pesa il rialzo del petrolio, con il Brent ora a 74,47 dollari al barile dopo la decisione degli Stati Uniti di non estendere le esenzioni alle importazioni dall'Iran e le tensioni che permangono in Libia e Venezuela.Prima della pausa pasquale il Brent era sotto i 72 dollari, a inizio anno poco sopra i 50. Anche il Wti è sopra i 66 dollari. Valori ai massimi da sei mesi.I migliori titoli del Ftse Mib sono energetici: Saipem e Tenaris, con rialzi oltre il 3%, ed Eni, +2%.Tra i peggiori i titoli che oggi hanno distribuito il dividendo: Fiat Chrysler, Unicredit e Fineco, ma anche St Microelectronics, -2,4%. La perdita maggiore è ancora di Juventus, -4%. Fuori dal mercato principale la Lazio perde il 5% mentre sale del 5% Ovs.Lo spread torna a salire. E' a 264, con rendimento al 2,69 per cento. Ne risentono in bancari, il cui indice di riferimento a Milano cala dell’1,4 per cento.