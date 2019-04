Il petrolio sfonda i 71 dollari, a Milano corrono gli energetici

di Fabrizio Patti I mercati salgono moderatamente in attesa delle scelte della Banca Centrale europea e delle parole del suo presidente Mario Draghi. La Bce ha chiarito che non ci saranno rialzi dei tassi almeno fino alla fine dell'anno.Si aspettano invece indicazioni sui prestiti agevolati alle banche. Intanto la produzione industriale italiana a febbraio meglio delle attese: +0,8% il dato destagionalizzato rispetto a gennaio, +0,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.Milano sale dello 0,24 per cento, vanno poco meglio Francoforte (+0,46%) e Parigi (+0,43%), mentre Londra sale dello 0,20 per cento.A Piazza Affari corrono gli energetici, Saipem la migliore, in salita dell'1,80%, in scia anche Tenaris ed Eni. I peggiori del Ftse Mib Amplifon e Unipol.Influisce il prezzo del petrolio, che sale ancora: il Brent ha sfondato i 71 dollari al barile.Spread BTP Bund a quota 240, vicino ai minimi da 10 mesi. Oggi collocati Bot annuali per 6 miliardi di euro, con rendimento in lieve salita, pari allo 0,07 per cento.