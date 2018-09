Spazio e fantascienza Il pianeta di Spock di Star Trek esiste davvero

Esiste davvero il pianeta Vulcano, del dottor Spock il vulcaniano nel cui cielo brillano tre stelle, ed è proprio dove la saga di Star Trek lo aveva immaginato: ruota intorno alla stella 40 Eridani A, che è distante 16 anni luce dalla Terra. Ha una massa otto volte superiore a quella della Terra e potrebbe sostenere forme di vita, perché si trova nella zona abitabile del sistema, dove le temperature consentono la presenza dell'acqua liquida.Descritto sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,è stato scoperto dai ricercatori coordinati dall'astronomo Jian Ge, dell'università della Florida, nell'ambito del programma Dharma Planet Survey."Questa stella è visibile a occhio nudo. Chiunque può vederla e indicare la casa di Spock", rileva Bo Ma, dell'università della Florida. Nella saga di Star Trek il pianeta dei Vulcaniani è stato immaginato proprio intorno alla stella 40 Eridani A, nella costellazione meridionale dell'Eridano, che è coetanea del Sole: ha infatti circa 4 miliardi di anni, e "un suo pianeta avrebbe avuto il tempo di evolvere un essere come Spock" scrisse nel 1991 l'inventore della serie, Gene Roddenberry, in una lettera alla rivista Sky and Telescope.Nel frattempo, una scoperta del 2016 aveva cominciato a confermare l'intuizione: 40 Eridani A fa parte di un sistema di tre stelle, proprio come il sistema stellare del pianeta dei Vulcaniani. Ora, è stato scoperto che la stella più grande del sistema ha davvero un pianeta. Inizialmente indicato con la sigla HD 26965b, il pianeta non ha potuto che essere chiamato Vulcano.