"Pace per la prosperità" Il piano di pace Usa per il Medio Oriente: 50 miliardi per i territori palestinesi Spinta agli investimenti anche in Giordania, Egitto e Libano. Abu Mazen: "Prima soluzione politica, poi economica"

La Casa Bianca ha illustrato un piano economico da 50 miliardi di dollari per il Medio Oriente, che creerebbe un fondo globale di investimento per risollevare l'economia dei palestinesi e dei vicini stati arabi. E finanzierebbe un corridoio di trasporto da 5 miliardi di dollari per collegare la Cisgiordania e Gaza. Lo rivela la Reuters.

Il piano "pace per la prosperità", che dovrebbe essere presentato dal consigliere della Casa Bianca Jared Kushner a una conferenza internazionale in Bahrein la prossima settimana, comprende 179 progetti per infrastrutture e business, secondo i dettagli del piano e quanto trapelato da colloqui con responsabili americani.

L'approccio verso il rilancio del "moribondo" processo di pace israelo-palestinese è stato criticato dai palestinesi.

L'Anp boccia le proposte

L'Autorita' nazionale palestinese (Anp) boccia le proposte economiche contenuto nel piano americano per la pace in Medio Oriente chiedendo prima di tutto "libertà e sovranià". "Per prima cosa togliere l'assedio di Gaza, fermare il furto israeliano della nostra terra, di risorse e fondi, darci la nostra libertà di movimento e controllo sui nostri confini, spazio aereo, acque territoriali", ha commentato in un tweet Hanan Ashrawi, una degli alti responsabili dell'amministrazione di Ramallah. "Poi ci vedrete costruire la nostra economia prosperosa da popolo sovrano e libero", ha aggiunto Ashrawi.

Abu Mazen: prima soluzione politica, poi economica

"La situazione economica" dei palestinesi "non deve essere discussa prima di quella politica.Finché non ci sarò una soluzione politica non faremo nessun accordo economico". Così il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha commentato il piano di pace Usa. Abu Mazen ha quindi ribadito che "i palestinesi non parteciperanno al Seminario di Manama", in Bahrein, dedicato ai temi economici del Piano di Pace dell'amministrazione Trump.

L'ambizioso progetto di rilancio economico, frutto di due anni di lavoro di Kushner e altri collaboratori, può essere realizzato solo se sarà trovata una soluzione agli atavici problemi della regione. Oltre la metà dei 50 miliardi sarà investita nei territori palestinesi - economicamente al collasso - nell'arco di un decennio, mentre il resto sarà diviso tra Egitto, Libano e Giordania. Alcuni dei progetti riguarderebbero la penisola del Sinai in Egitto, dove investimenti potrebbero portare benefici ai palestinesi che vivono a Gaza.