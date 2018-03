Mafia Il pizzo sulla fibra ottica: blitz contro clan di Enna e Catania

Polizia (Ansa, foto d'archivio)

È scattata nella notte l'operazione "Capolinea" che ha portato a diverse misure cautelari nei confronti di esponenti dei clan mafiosi di Enna e delle famiglie "Santapaola-Ercolano" e "Cappello-Bonaccorsi" di Catania, che imponevano la tangente sui lavori di posa della fibra ottica.Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese che effettuava lavori di posa della fibra ottica nelle province di Catania e Siracusa ed in alcuni quartieri di Catania.L'operazione, coordinata dalla Dda di Caltanissetta, è scattata dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di Enna e ha fatto luce sui collegamenti tra il gruppo di "Cosa Nostra" di Enna e le organizzazioni mafiose riconducibili ai clan "Cappello-Bonaccorsi" e "Santapaola-Ercolano" attive nel catanese e nei paesi etnei.L'inchiesta ha permesso di svelare i contorni di un'attività estorsiva sui lavori di posa della fibra ottica. Erano i referenti territoriali locali dei gruppi mafiosi, in accordo con un referente di Cosa nostra di Enna, a costringere l'imprenditore titolare della ditta aggiudicataria dei lavoro a "pagare" il pizzo e non sporgere alcuna denuncia.L'estorsione è stata bloccata soltanto grazie all'arresto degli indagati. Le misure sono scattate perché l'imprenditore tardava a corrispondere la tangente e gli indagati avrebbero progettato imminenti azioni violente nei sui confronti.