Usa-Israele Trump firmerà domani un decreto di riconoscimento della sovranità israeliana sul Golan Il ministro degli Esteri israeliano Yisrael Katz: "Le relazioni tra Israele e Stati Uniti non sono mai state più strette"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà domani un documento con il quale riconosce la sovranità israeliana sulle Alture del Golan. Lo ha annunciato su twitter il ministro degli Esteri israeliano Yisrael Katz, dopo che nei giorni scorsi lo stesso Trump aveva fatto sapere di essere pronto a questo nuovo passo diplomatico in favore dello Stato ebraico."Domani - ha scritto Katz - il presidente Trump, alla presenza del premier israeliano Benyamin Netanyhau, firmerà un ordine per riconoscere la sovranità di Israele sulle Alture del Golan. Le relazioni tra Israele e Stati Uniti non sono mai state più strette".Giovedì scorso era stato lo stesso Trump con un tweet ad annunciare la decisione di riconoscere la sovranità israeliana sul Golan, aprendo la strada a polemiche nella comunità internazionale che non ne riconosce l'annessione.Secondo alcuni, inoltre, l'iniziativa americana potrebbe costituire un pericoloso precedente per altri territori come la Crimea, annessa nel 2014 dalla Russia che per questo si è vista imporre dure sanzioni dall'Occidente.Un cambiamento significativo nella diplomazia Usa si era già registrato dieci giorni fa quando il dipartimento di Stato, nel suo rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo, ha definito le Alture del Golan come territori "controllati da Israele", rispetto alla precedente dicitura "occupati da Israele". Netanyahu aveva accolto con gioia la notizia, per la quale da tempo faceva pressioni su Washington, sottolineando che "in un momento in cui l'Iran cerca di usare la Siria come piattaforma per distruggere Israele, il presidente Trump riconosce con coraggio la sovranità israeliana sulle Alture del Golan. Grazie!".