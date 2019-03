Intervento alla Stanford University Il presidente della Federal Reserve Powell: non è necessario intervenire su tassi al momento

Condividi

L'economia americana non richiede interventi sui tassi d'interesse al momento. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante un intervento alla Stanford University.La Fed "può essere paziente" sui tassi perché non c'è nulla nell'outlook che richieda un'immediata risposta e l'inflazione è debole.Powell ha voluto rassicurare gli investitori sul fatto che la Fed intende evitare shock "non necessari" per il mercato."Ci muoveremo in modo trasparente e prevedibile in modo tale da minimizzare turbolenze sul mercato rispetto al doppio obiettivo del nostro mandato", ha spiegato Powell.I due obiettivi della Fed sono la piena occupazione e alla stabilità dei prezzi.