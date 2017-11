Il conflitto Scambio di prigionieri in Ucraina, Putin parla con i leader separatisti del Donbass

Condividi

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una prima conversazione telefonica con i leader dei separatisti di Donetsk e Lugansk, Aleksandr Zakharcenko e Igor Plotnitskij. Il tema dei colloqui era lo scambio dei prigionieri nel formato “tutti per tutti” avanzata dal leader ucraino del movimento “La scelta ucraina – diritto del popolo” Viktor Medvedciuk. Quest’ultimo è l’ex capo dello staff presidenziale all’epoca della presidenza di Leonid Kuchma.Medvedciuk è un rappresentante informale della presidenza ucraina presso la presidenza russa e fa la spola tra Kiev e Mosca. In Ucraina viene considerato un politico filorusso e viene guardato con sospetto, mentre gode della fiducia del presidente russo, della Chiesa ortodossa russa e del patriarca Kirill in persona.I due leader separatisti del Donbass hanno appoggiato la proposta di Putin, pur precisando che la questione va discussa in dettaglio con le autorità ucraine.