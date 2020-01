Mercati Il raid Usa di Bagdad infiamma il petrolio

Condividi

di Marzio Quaglino L’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani con il raid statunitense all’aeroporto di Bagdad ha innervosito i mercati. La tensione che sale nel Medio oriente spinge il prezzo del petrolio. Il Brent del Mare del Nord ha superato i 69 dollari al barile facendo segnare i massimi dal maggio 2019.Il clima di incertezza contagia le borse. Milano ha ampliato il calo dell’avvio e ora cede l’1,17%, Londra e Parigi, mentre è maglia nera in Europa con una flessione dell’1,69%.Sul listino di Piazza Affari salgono i titoli legati al petrolio come Saipem (+1,73%), Eni (+0,66%) e Tenaris (+0,35%). In calo invece alcuni dei titoli ieri alla ribalta come Pirelli (-3,03%).La situazione spinge a vendere azioni per passare su investimenti più sicuri come i titoli di Stato. L’effetto degli acquisti sul nostro Btp decennale ha fatto scendere il rendimento all’1,33%, 8 punti base in meno di ieri. E poi c’è l’oro, bene rifugio per eccellenza. La quotazione a 1.549 dollari l’oncia, +1,34% rispetto a ieri, ritorna ai livelli di settembre.Sul mercato valutario l’Euro continua a indebolirsi sul Dollaro con il cambio a quota 1,1130.