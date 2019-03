Il regista Sokurov al Festival del cinema europeo La rassegna si terrà a Lecce dall’8 al 13 aprile presso il Multisala Massimo

Il regista russo Sokurov

Condividi

Sarà il regista russo Aleksandr Sokurov il “Protagonista del Cinema Europeo”, una delle sezioni del Festival che si terrà a Lecce dall’8 al 13 aprile presso il Multisala Massimo.“Sono felicissimo di celebrare uno dei maggiori Maestri del cinema contemporaneo proprio in occasione di un traguardo così importante quale la XX edizione del Festival del Cinema Europeo - dichiara il direttore artistico Alberto La Monica-. La sua presenza onora e conferisce ulteriore lustro e prestigio alla manifestazione. La soddisfazione è ancora più grande perché riesco a coronare quello che era uno dei sogni di mia madre, Cristina Soldano, con la quale per tanti anni abbiamo coltivato il desiderio di portare Aleksandr Sokurov a Lecce”.L’omaggio, curato da Massimo Causo, ripercorre i momenti salienti dell’opera del regista - insignito di numerosi premi in Festival internazionali - proponendo la retrospettiva di alcuni dei suoi film più rappresentativi, realizzati dalla seconda metà degli anni '90 a oggi, tra cui l'intera tetralogia del potere "Toro", "Moloch", "Il sole" e "Faust" (Leone d’Oro a Venezia nel 2011).In anteprima italiana sarà presentato anche "A Russian Youth" di Alexandr Zolotukhin, ex allievo di Sokurov che ne ha firmato la produzione creativa, presentato al Forum della scorsa Berlinale. Per l’occasione, a Lecce, sarà presente Eduard Pichugin, direttore generale di Lenfilm Studio.L’11 aprile il Festival del Cinema Europeo dedica un’intera giornata a Sokurov, con una Masterclass - moderata da Massimo Causo con Aliona Schumakova - che si terrà in mattinata al MUST, Museo Storico della Città di Lecce.In serata, all’autore sarà consegnato l’Ulivo d’Oro alla Carriera al Multisala Massimo, al termine di un incontro col pubblico condotto da Marco Müller. A seguire sarà proiettato "Russian Ark" (Arca Russa), scelto dallo stesso Sokurov e pellicola a lui molto cara, che in uno straordinario e unico piano sequenza racconta 300 anni di storia russa attraversando i saloni dell’Ermitage di San Pietroburgo.I titoli della retrospettiva: "Francofonia - Il Louvre sotto occupazione" (Francia, Germania, Olanda, 2015); "Faust" (Russia, 2011); "Alexandra" (Russia, Francia, 2007); "Il sole" (Russia, Italia, Svizzera, Francia, 2005); "Padre e figlio" (Russia, Germania, Italia, Olanda, 2003); "Toro" (Russia, 2001); "Moloch" (Russia, Germania, Giappone, Italia, Francia, 1999); "Madre e figlio" (Russia, Germania, 1997); "A Russian Youth" di Alexandr Zolotukhin, produttore creativo Aleksandr Sokurov (Germania, 2019).