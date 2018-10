L'annuncio del governatore Toti Il sindaco di Genova Bucci sarà commissario straordinario per la ricostruzione A 50 giorni dal crollo del ponte Morandi arriva l'attesissima nomina

Questa mattina il Presidente del Consiglio Conte mi ha comunicato, come previsto dal #Decreto, l’intenzione di procedere alla nomina del Sindaco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del #pontemorandi di #Genova. La regione ha già risposto con parere favorevole. pic.twitter.com/a0L8bb7jMK — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 4 ottobre 2018

Il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi sarà Marco Bucci. Dopo una telefonata questa mattina tra il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente della Regione Toti Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del Sindaco di Genova. La Regione ha già risposto con parere favorevole. E' quanto riferisce l'ente di Piazza De Ferrari.L'attesissima nomina arriva dunque a 50 giorni dal tragico crollo del viadotto Morandi, costato la vita a 43 persone."Questa mattina il presidente del Consiglio Conte mi ha comunicato, come previsto dal decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del Sindaco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. La regione ha già risposto con parere favorevole", scrive su Twitter il presidente della Regione Liguria.