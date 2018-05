Il tweet di Calenda: "Computer chiuso. Lascio il ministero. Onorato di aver servito l'Italia" Il ministro sviluppo Economico uscente posta una foto della sua scrivania al ministero di via Veneto

Computer chiuso. Lascio il Ministero dopo cinque anni entusiasmanti. Onorato di aver servito l’Italia. L’ho fatto con orgoglio e passione. Il giudizio sui risultati spetta ai cittadini. pic.twitter.com/o1VYaqRKLZ — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 24 maggio 2018

"Computer chiuso. Lascio il ministero dopo cinque anni entusiasmanti. Onorato di aver servito l'Italia. L'ho fatto con orgoglio e passione. Il giudizio sui risultati spetta ai cittadini". Questo l'addio del ministro dello sviluppo Economico uscente Carlo Calenda su twitter, che posta una foto della sua scrivania al ministero di via Veneto.Calenda è arrivato al Mise nel 2013 come vice ministro del governo Letta; nel 2016, dopo una breve pausa (dal 18 marzo al 10 maggio) per andare a Bruxelles nel ruolo di rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, è tornato al Mise come ministro nel governo Renzi ed è stato poi riconfermato nello stesso incarico nel dicembre 2016 dal governo Gentiloni.