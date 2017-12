Stati Uniti Il viaggio di Babbo Natale che distribuisce i suoi regali in tutto il mondo La tradizione risale al 1955 quando per errore, invece di pubblicare il numero di telefono di Babbo Natale fu pubblicato il numero di telefono segreto del Norad cioè del Comando di Difesa aerea degli Stati Uniti e del Canada

di Tiziana Di Giovannandrea La storia del lungo viaggio di Babbo Natale per il mondo iniziò così: era il 1955 ed uno dei più grandi magazzini del Colorado, negli Stati Uniti, decise di pubblicare un annuncio diretto ai bambini in cui si forniva il numero di telefono di Babbo Natale per poterlo contattare e presentare le richieste dei doni desiderati. Per errore, però, fu pubblicato un numero di telefono segreto, quello del Norad, cioè del Comando di Difesa Aerea Continentale (l'attuale Norad). Da quel momento, ogni anno il 24 dicembre Vigilia di Natale, la base dell'Aeronautica nello Stato del Colorado si trasforma nel centro di controllo dell'ipotetico viaggio di Babbo Natale in giro per il mondo intento, con le sue 9 renne (il cui capo si chiama Rudolph), a distribuire regali ai bambini ed a augurare il Buon Natale in tutte le abitazioni della Terra.Quest'anno Babbo Natale ha cominciato la consegna dei regali dall'Asia per poi dirigersi verso l'Oceania. Partito dalla sua base del Polo Nord, la slitta di Santa Claus ha sorvolato, poi, il Giappone alle 15,03 ore italiane dopo aver rapidamente risalito l'Australia. Il Comando Militare per la Sicurezza Aerea segue attentamente il viaggio di Babbo Natale e delle sue renne tramite satelliti, radar, aerei da combattimento (sopra gli Stati Uniti ed il Canada) e particolari video camere che permettono di aggiornare in continuazione il tour mondiale e conoscere il numero preciso dei doni recapitati.Nelle prime ore del suo viaggio Babbo Natale ha già distribuito oltre due miliardi di regali, secondo il Norad. Tramite il suo sito (www.noradsanta.org) è possibile seguire, in otto lingue, la posizione in tempo reale di Santa Claus. Gli assistenti di Babbo Natale, su base volontaria, dal Norad rispondono ogni anno alle telefonate dei bambini. Un account di Twitter, @NoradSanta, informa sui minini fatti e gesti di Babbo Natale. Il tour mondiale dell'uomo con il sacco, la slitta e le renne è diventato una tale istituzione negli Stati Uniti che il presidente Donald Trump e la moglie Melania, in vacanza in Florida, hanno deciso di partecipare a qualche comunicazione telefonica come assistenti di Babbo Natale.