25mo viaggio apostolico La visita di papa Francesco nei Paesi baltici Il pontefice è giunto a Vilnius, in Lituania. Lunedì 24 sarà in Lettonia e il 25 in Estonia

E' cominciato il 25° Viaggio Apostolico internazionale di Papa Francesco in Lituania, Lettonia ed Estonia. L'aereo con a bordo il Santo Padre (un A320 dell'Alitalia) è decollato dall'aeroporto di Roma-Fiumicino alle ore 7.40 ed è atterrato alle 10.30 (ora italiana) all'aeroporto internazionale di Vilnius.Dopo la cerionia di benvenuto, il pontefice si sposterà al Palazzo presidenziale dove incontrerà il presidente, le autorità, la società civile e il corpo ciplomatico. Nel pomeriggio la visita al Santuario Mater Misericordiae e l'incontro con i giovani.Domani Santa Messa e Angelus a Santakos Park a Kaunas, quindi incontro con i sacerdoti e i religiosi nella Cattedrale di Kaunas dove papa Francesco sosterà in preghiera al Monumento dedicato alle Vittime del Ghetto, per poi visitare il Museo delle Occupazioni e lotta per la libertà. Lunedì 24 il papa sarà in Lettonia e il 25 in Estonia per poi rientrare in Vaticano.