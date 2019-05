POLITICA

2019/05/26 21:51

Il voto in Italia per le amministrative: affluenza comunali 55%, regionali in Piemonte 49,7% Urne aperte oggi anche per eleggere i sindaci di 3.800 comuni e il governatore del Piemonte. La regione dove si registra la più alta percentuale di votanti è il Lazio, la più bassa in Basilicata

L'Ue al voto, l'affluenza è la più alta da 20 anni. In Italia alle 19 è del 43,8% ​Europee: affluenza in netto aumento quasi ovunque in Ue.Boom in Germania,Ungheria,Austria e Francia Condividi E' del 55,1% l'affluenza alle elezioni comunali. Tranne che Sicilia, Sardegna, Friuli, Trentino e Valle d'Aosta, oggi si è votato in tutte le regioni. La regione dove si registra la più alta percentuale di votanti è il Lazio, con il 58,3%; quella invece con la più bassa affluenza è la Basilicata, dove alle urne si sono presentati meno della metà degli aventi diritto, per l'esattezza il 48,3%. Secondo i primi dati del Viminale, l'affluenza alle elezioni regionali del Piemonte alle ore 19 è invece del 49,72%. Un dato in linea con quello della stessa ora alla precedente tornata elettorale che era stata del 49,84%, quando sono pervenuti tutti i dati dei 1.181 comuni.



Si attendono ora i dati definitivi, che arriveranno dopo la chiusura delle urne alle 23.

