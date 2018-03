Il voto pesa su Piazza Affari, ma senza panico

Condividi

di Paolo Gila Il quadro incerto emerso dal voto ha pesato su Piazza Affari, ma non c’è stato panico. Dopo una mattinata in cui la flessione aveva toccato i due punti percentuali, il listino si è ripreso anche grazie al recupero di Wall Street (Dow Jones a +0,55% alle 17 e 30). Milano ha chiuso con un calo dello 0, 42% mentre il resto d’Europa ha tratto spunto dall’affermazione della Grande Coalizione in Germania per intensificare gli acquisti.Francoforte la migliore con un apprezzamento dell’1,49 %, bene anche Parigi +0,60% e Londra +0,65 %.A Piazza Affari sono stati colpiti dalle vendite i bancari, con flessioni vistose per Bper, Bancobpm e Ubi. In forte calo anche Mediaset, che ha lasciato sul terreno il 5 e 53, affiancato dal -4,56% di Mondadori.Sul mercato secondario dei titoli di stato la tensione è durata mezza giornata, nel pomeriggio il rendimento è sceso ancora al 2%, con lo spread btp-bund a 139 punti base. Anche l’euro dopo una prima fase in altalena si è ricomposto tornando sui livelli precedenti, a quota 1, 23 e 40 contro dollaro.