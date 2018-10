Il caso Ilaria Cucchi denuncia insulti "anche da leghisti". Salvini: "Nessuna tolleranza, venga a Ministero" "Invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare ma a venirmi a trovare al Ministero", diice il Ministro dell'Interno

"I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero". Lo dice il responsabile dell'Interno Matteo Salvini, dopo che la sorella di Stefano ha denunciato di essere minacciata sui social anche da "simpatizzanti della Lega".