Facebook Ilaria Cucchi: "Il muro è stato abbattuto. Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa"

"Processo Cucchi. Udienza odierna ore11.21. Il muro è stato abbattuto. Ora sappiamo e saranno intanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla famiglia Cucchi". È quanto scrive in un post su Facebook Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il detenuto di 31 anni morto all'ospedale Sandro Pertini di Roma, commentando la notizia secondo cui uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio.