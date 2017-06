Il rilancio Ilva: AcciaItalia invia nuova offerta, subito 9.800 assunti. Offerta irricevibile, non conforme La nuova offerta presentata da AcciaItalia, nonostante includa tutti i capitoli disposti nel bando di acquisizione, non è conforme a procedura perché presentata solo da due soggetti e non da tutta la cordata iniziale. L'uscita di Cdp ed Arvedi dalla compagine societaria di AcciaItalia rende l'offerta irricevibile

di Tiziana Di Giovannandrea Dura lex, sed lex (la legge è dura, ma è legge) è proprio il caso di dire nella vicenda del bando di acquisizione delle acciaierie Ilva. Dopo la presentazione di una nuova offerta, nelle scorse ore, da parte di AcciaItalia - nonostante l'uscita dei soci italiani Cpd ed Arvedi dalla cordata - l'ulteriore offerta a due soggetti di Jindal South West (JSW) e Delfin di Leonardo Del Vecchio per l'acquisizione dell'Ilva "non è conforme a procedura in quanto presentata da due soli soggetti e non da tutta la cordata che si era iscritta alla gara". Questo secondo quanto affermato da una fonte vicina al dossier. Quindi emerge che l'offerta seppur al rialzo è giudicata irricevibile sul piano procedurale.D'altro canto il Ministro Calenda è stato chiaro sulla vicenda Ilva, affermando: "Seguiremo scrupolosamente le disposizioni di legge e le procedure di gara che, come si fa in un Paese serio, non si cambiano in corsa o peggio ex post".E' successo che a seguito del parere negativo da parte dell'Avvocatura di Stato ad un rilancio soltanto sul prezzo per l'acquisizione del gruppo Ilva, AcciaItalia ha presentato un nuova offerta che include tutti e tre i capitoli disposti nel bando di acquisizione: piano industriale, piano ambientale e prezzo. Alla nuova offerta, presentata al ministro Carlo Calenda ed ai Commissari Straordinari dell'Ilva -Gnudi, Laghi e Carrubba-, non hanno aderito i soci italiani Cdp ed Arvedi facenti parte della cordata AcciaItalia assieme a Jindal e Delfin (finanziaria di Del Vecchio).L'offerta irrevocabile di incremento del prezzo di acquisto di Ilva è stata portata a 1.850 milioni, assieme all`impegno ad assumere immediatamente 9.800 dipendenti dei quali 2.000 impegnati nella realizzazione degli investimenti ambientali e industriali. La validità dell'offerta è stata estesa fino al 30 settembre 2017.Jindal South West (JSW) e Delfin di Leonardo Del Vecchio hanno deciso di prendere autonomamente questi impegni nonostante la non adesione della CDP e di Arvedi, impegnandosi a rilevarne pariteticamente le quote detenute in Acciaitalia dagli altri due soci italiani: Jindal sale al 50 per cento dal 35% e Delfin al 50 per cento dal 27,5%.Il piano industriale di Acciaitalia prevede un piano di sviluppo delle acciaierie Ilva "con il fermo e impegnativo obiettivo di riportare al più presto la produzione dell'area a caldo ai suoi valori storici di circa 10 milioni di tonnellate, con l'impiego di tecnologie innovative, non ancora attuate in Europa, atte a determinare una sensibile riduzione degli impatti ambientali".Per la realizzazione del piano sono stati preventivati circa 3,1 miliardi di euro di investimenti, di cui: circa 1 miliardo a favore dell'ambiente da concludersi entro il 2021, in anticipo di due anni sulla prescrizione del ministero; 1,1 miliardi per il rifacimento degli impianti attuali inclusa la riattivazione dell'Altoforno 5; 1 miliardo per la realizzazione di impianti di decarbonizzazione volti all'espansione della capacità produttiva di ulteriori circa 5 milioni di tonnellate di colato mediante l'impiego di tecnologie innovative, quali l'utilizzo del forno elettrico alimentato a pre-ridotto, non ancora presente in Europa e a minore impatto ambientale.L'acquisizione di Ilva da parte di Acciaitalia non presenterebbe alcun problema di concentrazione in Europa senza quindi la necessità di imposizione di misure di contenimento né in Italia né in altri stabilimenti siderurgici europei. I tempi della relativa autorizzazione da parte dell'Unione europea sarebbero presumibilmente di poche settimane, consentendo un immediato ingresso nell'operatività.Intanto un grido d'aiuto è stato lanciato anche dai lavoratori dell'Ilva di Salerno per non essere lasciati soli tramite il loro rappresentante sindacale della Cisal, Luigi Vicinanza. Secondo il sindacalista della Cisal provinciale lo stabilimento salernitano vive nella precarietà più assoluta nonostante l'impianto resti un'eccelenza nel suo settore.