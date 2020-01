Serie A, diciottesima giornata La Lazio non si ferma più: colpo a Brescia (1-2) e 9° centro di fila Non basta alle Rondinelle (con l'uomo in meno per un tempo) il vantaggio di Balotelli: Immobile pareggia su rigore al 42' (espulso Cistana) e al 91' firma la rete che completa la rimonta biancoceleste. Simone inzaghi eguaglia il record di Eriksson

La Lazio sbanca Brescia (1-2) nel primo match del 2020 e Simone Inzaghi eguaglia la striscia-record di Sven Goran Eriksson (1998-99): nove vittorie consecutive. I biancocelesti, terzi a quota 39 e con la Supercoppa italiana messa in bacheca prima di Natale, continuano ad alzare l’asticella delle loro ambizioni.Subito gol annullato a Caicedo (fuorigioco millimetrico), Lulic pericoloso di destro (14’), ma al 18' sono le Rondinelle a passare: male Luiz Felipe in fase difensiva, Balotelli col mancino non perdona. Milinkovic non inquadra la porta di testa (26’), poco prima dell’intervallo il match subisce però uno ‘scossone’, con gli ospiti che riemergono e i padroni di casa che si ritrovano in inferiorità numerica: Cistana trattiene davanti alla porta Caicedo, per Manganiello è rigore più espulsione del difensore, Immobile (19.ma rete stagionale) dal dischetto spiazza Joronen.Ripresa. Strakosha ferma il tentativo di Bisoli, servito da Tonali (53’), risponde Lulic (rasoterra) ma Joronen è attento (55’). Con l’uomo in più, è la Lazio inevitabilmente a fare pressione. Esce di un soffio, al 67’, il destro di Correa dal limite. Il Brescia, con l’uomo in meno, sembra tenere, ma al 91’ bomber Immobile (doppietta e 19° centro), su sponda di Caicedo, trova in area il corridoio vincente e gela il ‘Rigamonti’.