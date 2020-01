SPORT

2020/01/11 20:07

Serie A, diciannovesima giornata La Lazio suona la decima: all'Olimpico Napoli battuto 1-0 Striscia vincente da record per Simone Inzaghi, con Immobile che all'82' 'santifica' la festa per i 120 anni del club complice una clamorosa papera del portiere Ospina. Partenopei a bocca asciutta malgrado il palo di Zielinski e un'occasione per Insigne, fermato da Strakosha

Leggermente meglio i padroni di casa in un primo tempo che però non decolla. Mario Rui ‘stoppa’ il tentativo di Immobile, servito ottimamente da Caicedo (12’), al 28’ Strakosha smanaccia sopra la traversa una punizione molto decentrata di Immobile. Bella la percussione di Allan, conclusa però con un tiro alto (33’), nel finale Milinkovic-Savic due volte pericoloso: Ospina neutralizza la conclusione del serbo (42’), poi nuovo tentativo di destro respinto qualche metro oltre la linea da Di Lorenzo, che si sostituisce al portiere colombiano (proteso in volo) che avrebbe comunque deviato la sfera (43’).



Ripresa. Approccio molto tattico da parte di entrambe le squadre, con il primo brivido che arriva solo al 68': si stampa sul palo il tentativo a giro del polacco Zielinski. Altra chance per i partenopei al 74', con Strakosha reattivo sull'insidioso diagonale di Insigne. Poi patatrac Ospina (82'): Immobile gli ruba palla e fa centro, con Di Lorenzo che in acrobazia prova invano ad evitare la rete. L'Olimpico esplode ed è ancora Immobile, sempre più capocannoniere del campionato (20 gol), a sfiorare il 2-0 all'87': stavolta Ospina ci mette una pezza.

