Imola, insulti omofobi a professore: sospesa tutta la classe

È stata sospesa l'intera classe della scuola superiore di Imola (Bologna) dove un professore sarebbe stato oggetto di insulti omofobi da parte di alcuni studenti. Lo conferma l'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna. Al momento non è chiaro per quanto tempo durerà la sospensione, decisa dal dirigente scolastico.Degli insulti ha dato notizia ieri il sito Gaynews.it, testata diretta da Franco Grillini, pubblicando una lettera di un amico dell'insegnante. La sospensione con obbligo di frequenza, ha scritto il Resto del Carlino, è stata decisa perché la dirigente ha giudicato i ragazzi 'reticenti' nell'identificare i responsabili, a quanto pare quattro ragazzi, uno dei quali avrebbe scritto sulla lavagna gli insulti.I quattro ragazzi identificati come responsabili di comportamento omofobo hanno avuto sospensioni tra i 7 e i 14 giorni e dovranno fare lavori socialmente utili. Lo ha deciso ieri, spiega all'ANSA la preside Vanna Monducci, il consiglio d'istituto straordinario convocato sull'episodio. La sospensione per tutta la classe del primo anno,con obbligo di frequenza, è durata tre giorni, ed era stata decisa "per omertà - spiega la preside.Uno studente, attorniato da altri tre ragazzi, avrebbe scritto alla lavagna insulti omofobi. Frasi volgari, a caratteri cubitali, e anche una vignetta che riguardavano un insegnante facendo riferimento in modo esplicito alla presunta omosessualità del docente e a quella di un suo amico.Era stato l'amico del professore, secondo il quale nel corso dell'anno non si è intervenuti a sufficienza nei confronti degli studenti, a denunciare la vicenda in una lettera a Gaynews.it spiegando che l'insegnante "ha subito, durante l'anno, vari attacchi di stampo omofobo da parte di quattro alunni: frasi offensive e scritte volgari alla lavagna con espliciti riferimenti non solo alla sua omosessualità ma anche alla mia. E, questo, per il solo fatto che siamo amici e spesso usciamo insieme per Imola".