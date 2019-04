Palazzo Chigi Impasse al Consiglio dei ministri. Sul tavolo dl crescita e rimborsi ai truffati delle banche Conte: confido che approveremo il decreto crescita oggi. Di Maio: Tria? Lasciamolo lavorare

E' ancora impasse in Consiglio dei ministri sui rimborsi ai risparmiatori truffati. Dopo 2 ore non si è ancora arrivati a un punto di caduta tra la posizione di Tria e quella dei 5 Stelle. Il professore di Tor Vergata tiene il punto e per firmare i decreti attuativi esige una norma primaria che modifichi la legge di Bilancio e preveda una sorta di tutela dei funzionari del Mef che potrebbero rischiare l'accusa di danno erariale da parte della Corte dei Conti, indicando Consap come ente erogatore dei risarcimenti.Tria, infatti, respinge l'ipotesi dei risarcimenti quasi automatici ventilando il rischio di una procedura europea di infrazione. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di sponda con i 5 Stelle, sta lavorando a un'intesa per giungere a una soluzione in serata che possa garantire tutte le parti del governo e della maggioranza.Il Tesoro ha concordato con l'Europa che le richieste di azionisti e obbligazionisti truffati vengano esaminate da una commissione indipendente. L'inquilino di via XX Settembre ha portato a Palazzo Chigi una bozza che prevede una "corsia preferenziale" per i risparmiatori con Isee fino a 35mila euro o 100mila euro di patrimonio mobiliare. Questi casi 'difficili' sarebbero esaminati dalla Commissione indipendente prima degli altri. Soluzione che però non piace al M5S che non vuole una differenza di tempistiche tra cittadini.Si ragiona su un'intesa che comprenda sia lo 'scudo' ai funzionari del Mef (da inserire nel decreto crescita) sia un binario unico legato ai risarcimenti. I rimborsi potranno arrivare fino al 30% per gli azionisti e fino al 95% per gli obbligazionisti.Giuseppe Conte, parlando alla seconda edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano, aveva rassicurato: "Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio"."Oggi il Consiglio dei ministri approva il decreto per le imprese, e l'esecutivo è compatto". Così aveva detto stamane il vicepremier del M5s Luigi Di Maio, intervistato a Mattino Cinque. "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessuna patrimoniale", ha assicurato, aggiungendo che il governo sta invece lavorando sul salario minimo orario. Sul ministro dell'Economia Di Maio dice: “Tria? Lasciamolo lavorare”. I retroscena secondo i quali il Movimento Cinque stelle avrebbe offerto la poltrona del ministro dell'Economia Tria alla Lega sono "miti e leggende". Per quanto riguarda i rapporti con l'alleato di governo, la Lega, il ministro del Lavoro sostiene che "sui fatti concreti, noi lavoriamo benissimo. Quando ci sono derive di ultradestra, mi preoccupo e devo prendere le distanze".