In attesa della proposta Impazza il toto premier: tutti i nomi da Tremonti a Di Battista Oggi programma e proposta della squadra da Lega e Cinque Stelle a Mattarella, e su giornali e web girano possibilità più o meno fantasiose

Oggi pomeriggio Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenteranno al Presidente Mattarella il nome del candidato presidente del consiglio per il governo Lega- Movimento 5 Stelle, e sui social come sul web impazzano i nomi del toto premier, con l’ipotesi sorprendente e discussa di Giulio Tremonti. Il nome dell'economista di Sondrio, già ministro delle Finanze e dell’Economia nei governi Berlusconi dello scorso decennio, suscita sconcerto, ironia e sorpresa, ma non è l’unico che gira in queste ore nelle stanze della politica.Secondo le ultime indiscrezioni M5s avrebbe rifiutato il nome del “professore anti euro” proposto dai leghisti, ma in generale l’orientamento sembra comunque verso un accademico: si parla del rettore dell'Università degli Studi di Milano, Gianluca Vago e di Michele Geraci, professore di economia a Shanghai, ma girano anche quelli del padre della “spending review”, Carlo Cottarelli, e ipotesi più “politiche” come Roberto Maroni o il capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti, per il quale si parla anche della possibilità che vada all’Economia o come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.Rivalutati addirittura nomi che erano stati fatti per il “governo di tregua” di Mattarella, come la diplomatica Elisabetta Belloni e il giurista Giacinto Della Cananea, ci sono però anche ipotesi più inattese come quella che sarebbe arrivata dai pentastellati con Alessandro Di Battista (bocciato dai leghisti) e quella che, secondo voci più o meno fantasiose, sarebbe stata lanciata da Salvini a Di Maio: stringi pubblicamente la mano a Berlusconi, sarebbe stata la proposta "indecente", e il premier lo fai tu.