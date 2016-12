ITALIA

2016/12/24 10:06

La tragedia Fiamme nella notte nell'appartamento: due donne muoiono carbonizzate L'incendio si e' sviluppato in un appartamento al terzo ed ultimo piano di una palazzina di via Poiolo a San Bartolomeo al Mare, in provincia d'Imperia

Roma, incendio in una palazzina di via Nomentana: due feriti Fiamme in residenza universitaria a Roma, 40 studenti evacuati Condividi Due donne anziane sono morte carbonizzate nell'incendio della loro abitazione e una terza persona e' rimasta ferita. L'incendio si e' sviluppato, nella notte, in un appartamento al terzo ed ultimo piano di una palazzina di via Poiolo a San Bartolomeo al Mare, in provincia d'Imperia.



Le vittime sono Carla Curti e la cognata Liliana Aicardi. Il marito della prima, Giorgio Aicardi, e il ferito.



L'uomo e' stato salvato dai vigili del fuoco che lo hanno raggiunto con una autoscala mentre chiedeva aiuto da una finestra dell'abitazione. Le fiamme hanno completamento distrutto l'appartamento e causato il crollo del tetto della palazzina. L'incendio ha danneggiato in parte il tetto della palazzina, di cui sono stati dichiarati inagibili tre dei 12 appartamenti.



