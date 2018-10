Russia Un imprenditore regala ai senzatetto autobus dismessi che diventano dormitori

L’imprenditore Jurij Vasiliev di Chabarovsk, nell’Estremo Oriente russo, ha regalato ai senzatetto degli autobus dismessi. I membri di alcune organizzazioni di volontariato hanno trasformato i veicoli in veri e propri dormitori. Secondo i volontari, autobus del genere sono adatti per trascorrere il rigido inverno e richiedono pochi scaldini per il riscaldamento. L’unico dormitorio municipale si è bruciato lo scorso maggio. L’imprenditore intende consegnare ai volontari altri 4 autobus entro novembre.