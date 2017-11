Russia, il tram che circola avvolto dalle fiamme

Un post condiviso da 🚨Криминальный|Хабаровск📍 (@criminal_khv) in data: 4 Nov 2017 alle ore 20:21 PDT

A Khabarovsk, una città della Russia estremo-orientale, gli abitanti sono stati testimoni oculari di un incendio particolare: un tram avvolto nelle fiamme circolava sui binari senza guida in pieno giorno.Secondo la Protezione civile, ci sono voluti 18 minuti per spegnere l’incendio scoppiato a bordo del mezzo di trasporto locale. Non ci sono state vittime poiché tutti i passeggeri erano riusciti a saltare in tempo fuori dal tram.La causa dell’incendio non è stata ancora chiarita.