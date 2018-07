MONDO

La vicenda In Francia 52 migranti che erano arrivati a Malta a bordo della Lifeline. Parigi concede l'asilo

Lo sbarco dei migranti a Malta, la cronaca dell'inviata di Rainews24 La Lifeline entra nel porto di Malta. Il premier Muscat: la nave sarà trattenuta per indagini Condividi Cinquantadue migranti che erano stati soccorsi nel mediterraneo dalla nave della ong tedesca Lifeline sono stati accolti in Francia e - come ha annunciato il ministero dell'interno - beneficeranno del diritto d'asilo.



Una settimana dopo l'attracco della Lifeline in un porto di Malta, i 230 migranti soccorsi dalla ong tedesca sono stati ripartiti in diversi paesi europei.



Cinquantadue di loro, identificati fin dal loro arrivo a Malta come aventi diritto all'asilo politico dall'Ofra (ufficio francese di protezione profughi e apolidi), sono stati accolti in Francia. L'operazione, sottolinea un comunicato del ministro Gerard Collomb, "dimostra la solidarieta' molto concreta della Francia con i suoi vicini europei in prima linea per gli arrivi via mare". Per Collomb "la Francia e' stata uno dei primi paesi europei ad impegnarsi per questa accoglienza".



Il ministero sottolinea che i 52 verranno "orientati" verso un alloggio e sara' loro impartita una formazione centrata sulla lingua francese e i "valori repubblicani". Cinquantadue migranti che erano stati soccorsi nel mediterraneo dalla nave della ong tedesca Lifeline sono stati accolti in Francia e - come ha annunciato il ministero dell'interno - beneficeranno del diritto d'asilo.Una settimana dopo l'attracco della Lifeline in un porto di Malta, i 230 migranti soccorsi dalla ong tedesca sono stati ripartiti in diversi paesi europei.Cinquantadue di loro, identificati fin dal loro arrivo a Malta come aventi diritto all'asilo politico dall'Ofra (ufficio francese di protezione profughi e apolidi), sono stati accolti in Francia. L'operazione, sottolinea un comunicato del ministro Gerard Collomb, "dimostra la solidarieta' molto concreta della Francia con i suoi vicini europei in prima linea per gli arrivi via mare". Per Collomb "la Francia e' stata uno dei primi paesi europei ad impegnarsi per questa accoglienza".Il ministero sottolinea che i 52 verranno "orientati" verso un alloggio e sara' loro impartita una formazione centrata sulla lingua francese e i "valori repubblicani".

