Molestie sessuali In Francia emergono accuse dalle donne del Front National Le Monde: anche minacce da esponenti partito

Lo scandalo delle molestie sessuali sulle donne, scatenato negli Usa dal caso Weinstein, dilaga in Francia. Dopo attrici, medici, poliziotte e consulenti finanziarie, tocca ora a diverse donne del Front National, il partito di estrema destra.Secondo Le Monde che sarà in edicola nel pomeriggio, "diverse donne accusano in modo ricorrente di essere vittima di aggressioni, molestie o minacce da parte di membri del Front National". La direzione del partito non ha per il momento reagito.