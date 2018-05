Regno Unito La gara di caccia al formaggio a Gloucester. Dal 1826

A Gloucester si è svolta l’ennesima gara di caccia al formaggio che prese origine nel lontano 1826. Una forma di formaggio viene lanciata a modo di ruota da una collina alta 180 metri. Centinaia di partecipanti si lanciano all’inseguimento, ma a causa della ripida discesa e dell’umidità della vegetazione non riescono a mantenere l’equilibrio, cadono e rotolano per terra.Finora nessuno è mai riuscito a raggiungere la forma di formaggio che ruota alla velocità di 112 chilometri orari. Vince chi arriva per primo al traguardo. Spesso ci sono feriti con numerose lussazioni, strappi muscolari e perfino fratture.Il vincitore anche quest'anno è un militare britannico, il 30enne Chris Anderson, che ha ottenuto il successo per il secondo anno consecutivo.