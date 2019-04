Il sequestro nell'aprile 2016 In Italia Sergio Zanotti, liberato dopo 3 anni in Siria. Sentito dal pm L'imprenditore bresciano 59enne racconta il proprio rapimento al magistrato che ha aperto un fascicolo per sequestro con finalità di terrorismo. Conte: "Un ulteriore successo delle nostre istituzioni e dell'Aise in particolare"

Sergio Zanotti, l'imprenditore bresciano di 59 anni rapito in Siria nell'aprile 2016 e rimesso ieri in libertà, è da questa mattina nella caserma dei carabinieri del Ros per essere ascoltato dal pm Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo d'inchiesta per sequestro di persona con finalità di terrorismo. Con gli inquirenti l'imprenditore cercherà di ricostruire i contorni del suo rapimentoZanotti è rientrato in Italia dalla Siria ieri sera intorno alle 23, all'aeroporto militare di Ciampino, a Roma. Prima di tornare a casa, nel Bresciano, potrà con il suo racconto aiutare gli inquirenti a capire qualche dettaglio in più del rapimento rimasto avvolto nel mistero fin da quando, nell'aprile del 2016, i familiari del 59enne diedero per primi l'allarme, allertando la Farnesina e dando il via alle ricerche.L'uomo è stato ostaggio di un gruppo armato come si è visto nei due video, uno del novembre del 2016 e l'altro del maggio 2017, girati dai rapitori e pubblicati online: Zanotti, inquadrato vicino a un uomo con kalashnikov e volto coperto, chiedeva l'intervento del governo italiano, aggiungendo che altrimenti sarebbe stato ucciso. Dopo il drammatico video messaggio, dell'imprenditore non c'è stata più traccia per quasi due anni nei quali dall'Italia si è continuato a lavorare per arrivare alla liberazione.Unanime il ringraziamento della politica ai servizi segreti che hanno lavorato senza sosta per raggiungere il risultato. Zanotti, dopo il colloquio con gli inquirenti, potrà tornare dai suoi cari che mai si sono arresi nella lunga attesa di riabbracciarlo.