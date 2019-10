ECONOMIA

2019/10/15 11:01

In calo dal 2014 In Italia l'economia non osservata vale 211 mld, il 12,1% del Pil I dati dell'Istituto nazionale di statistica si riferiscono al 2017

Istat: evasione elevata pesa su crescita ed equità del Paese Istat, prosegue fase debolezza economica. Confindustria: "Paese in bilico" Condividi Nel 2017 l'economia non osservata vale circa 211 miliardi di euro, il 12,1% del Prodotto interno lordo italiano. L'economia non osservata corrisponde all'economia sommersa, pari a 192 miliardi di euro, sommata alle attività illegali che corrispondono a circa 19 miliardi. A rilevarlo è l'Istat, Istituto nazionale di statistica.



Le stime per il 2017 confermano la riduzione dell'incidenza sul Pil (12,1%) della componente non osservata dell'economia dopo il picco del 13% nel 2014. Però dal 2016 l'economia non osservata è aumentata (era a 207,7 miliardi).



I 192 miliardi di euro di economia sommersa di scompongono tra: sotto-dichiarazione che vale 97 miliardi, impiego di lavoro irregolare pari a 79 miliardi e componenti residuali a 16 miliardi.



A livello settoriale si evidenzia che il ricorso alla sotto-dichiarazione del valore aggiunto ha un ruolo significativo nel commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, dove rappresenta il 13,2% del valore aggiunto del comparto, nelle costruzioni (11,9%) e nei servizi professionali (11,6%). Il fenomeno risulta meno rilevante nelle attività connesse alla produzione di beni alimentari e di consumo (9,2% del totale del settore), alla produzione di beni di investimento (2,4%) ed è solo marginale nella produzione di beni intermedi, energia e rifiuti (0,5%).



