Il primato va alle città degli Urali In Russia stilata la classifica delle città con più alto indice di turpiloquio Mosca è al 18esimo posto, San Pietroburgo al 23esimo

La società di ricerca di mercato russa Zoom Market ha condotto un sondaggio sull’uso quotidiano di parolacce da parte dei russi, stilando la classifica delle 30 città più “ingiuriose”.Il primato se lo è aggiudicato la città di Perm', nella Russia europea, sotto il versante occidentale degli Urali centrali.Gli abitanti degli Urali, tra l’altro, sembrano essere in maggioranza tra le malelingue, poiché si distinguono per il turpiloquio anche gli abitanti di Orenburg (parte europea sul fiume Ural, 4 posto nella classifica), Čeljabinsk (pendici orientali degli Urali, 6 posto nella classifica), Ekaterinburg (lato orientale degli Urali, 12 posto nella classifica) e Iževsk (non molto lontano dai monti, 24 posto nella classifica).Il secondo posto spetta a Voronež, Russia europea sud-occidentale, e il terzo posto se lo è aggiudicata la città di Ivanovo, nella Russia centrale.Mosca è al 18esimo posto, San Pietroburgo al 23esimo. Chiude la classifica la città di Kazan, la capitale della repubblica russa del Tatarstan.