A causa del gelo Ucraina, bisonti invadono un villaggio in cerca di cibo

Nel parco nazionale ucraino “Skolivski Beskidy”, nella provincia di Leopoli, è stata ripristinata una specie in via d’estinzione, l'uro, ossia il bisonte europeo. In estate sono nati 5 cuccioli, che si è riusciti a filmare solo ora, poiché gli animali, a causa di un inverno molto freddo, si sono avvicinati ai villaggi locali.C’è un branco di 33 animali che di solito evitano i contatti con la popolazione e non si fanno avvicinare. La fame però è una brutta bestia e ora gli animali visitano i villaggi della zona, rubando il fieno destinato al bestiame dei contadini.Le guardie forestali allora danno da mangiare ai bisonti il loro cibo preferito – barbabietole, ma anche grano e pezzi di pane - che i bisonti prendono dalle loro mani.