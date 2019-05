Politica economica In arrivo da Bruxelles lettera della Commissione UE all'Italia. Richiamo sul rischio di sforamento Anche altri paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. Salvini: "Bruxelles prenda atto del voto dei popoli"

La Commissione europea si appresta a inviare una lettera all'Italia, probabilmente il prossimo 5 giugno, che rappresenta l'avvio della procedura di infrazione per debito eccessivo. Lo riferisce Reuters che cita due fonti. Secondo Bloomberg, a seguito della procedura, potrebbe scattare una sanzione al nostro Paese da 3,5 miliardi di euro.L'Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti già per il 2018, come indicato anche nelle ultime previsioni economiche.Secondo quanto si apprende, anche altri paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti.La risposta italiana sara' presa in considerazione nel rapporto sul debito che la commissione UE sta preparando."Aspetto di leggere la lettera dell'UE ma credo che la Commissione europea debba e possa prendere atto che i popoli ieri hanno votato per il cambio e la crescita: quello che è chiaro che non si alzano le tasse, che l'aumento dell'iva non esiste", dice il vicepremier Matteo Salvini commentano l'annuncio di Bloomberg