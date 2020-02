Il cambiamento durante il fine settimana In arrivo il maltempo al centro-nord. Neve sulle Alpi Allerta gialla in Puglia per i venti forti dal pomeriggio. Da venerdì piogge e neve sull'Italia. Il maltempo si farà sentire prima al nord poi scenderà al sud

Condividi

L’alta pressione sul nostro paese sta per lasciare il posto ad una perturbazione in arrivo dal Nordatlantico. Le previsioni sono del team del sito www.iLMeteo.it.Da venerdì due perturbazioni colpiranno principalmente il Centro-Sud (settore tirrenico) con pioggia e nevicate sugli Appennini sopra i 1000 metri. L’attenzione però si concentra al fine settima quando una perturbazione più intensa interesserà il Nord e parte del Centro.La giornata di sabato partirà con il sole in tutte le regioni, dal pomeriggio invece assisteremo ad un rapido peggioramento del tempo con nubi in aumento al Nord e in Toscana e prime piogge al Nordovest.Domenica la perturbazione arriverà in tutto il Nord, in Toscana, Umbria e Lazio. Pioggia su Lombardia e Nordest, mentre la neve scenderà copiosa sulle Alpi a partire dagli 800 metri circa. Questo rapido cambiamento del tempo farà da apripista ad un’ondata di peggioramento atteso da lunedì, martedì e che via via colpirà tutta l’ItaliaPer il vento forte, intanto, sono stati soppressi i collegamenti con le Isole Pontine tra Formia, Ventotene e Ponza. Sospesi anche quelli con all’isola D’Elba.Un avviso di allerta gialla per la Puglia è stato emesso dalla sezione regionale della Protezione civile. Sono previsti a partire dalle due di pomeriggio di oggi e per le successive 16-20 ore, venti forti o di burrasca sudoccidentali. Previste anche mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile consiglia attenzione e prudenza alla guida.