In attesa del voto sulla Brexit Milano sale, scende lo spread

di Marzio Quaglino Le borse non reagiscono alle incertezze sulla Brexit. Milano sale dello 0,41%, così come Londra. Solo Francoforte è in calo (-0,19%) dopo il taglio delle stime di crescita in Germania da parte dell’istituto di ricerca Ifo.Sul listino di Piazza Affari brilla Leonardo (+10,82%) dopo i conti resi noti ieri. Positivo anche l’andamento dell’editoriale del quotidiano “Il fatto” (+4,17%) nel giorno del debutto sul mercato Aim di Borsa Italiana, dedicato alle piccole e medie imprese. Tra i settori da segnalare il buon andamento delle banche con banco Bpm (3,73%).Titoli del credito sostenuti dallo spread con i Bund tedeschi in calo. Il differenziale si restringe a 244 punti base, dai 250 di ieri, per effetto del rendimento in calo del Btp decennale al 2,51%.Sul valutario l’Euro è stabile sul Dollaro con il cambio a quota 1,13, mentre torna a scendere la Sterlina britannica a 0,8544.Aggiornamento ore 12.01