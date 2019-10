In attesa del voto sulla Brexit le borse europee restano caute

Condividi

di Marzio Quaglino Ieri borse in altalena dopo l’intesa sulla Brexit. Oggi alla vigilia del voto, piazze azionarie piatte. Prevale dunque la cautela anche in considerazione del dato, sotto le previsioni, del Pil Cinese.Così Milano cede ora lo 0,01% e sulla stessa linea, mentre in calo sono anche Londra (-0,43%), Francoforte (-0,27%) e Parigi (-0,64%). Sul listino di Piazza Affari in evidenza Bper Banca (+2,30%) sostenuta dal giudizio positivo di Hsbc. Soffrono invece gli industriali con Pirelli (-2,45%) e Leonardo (-3,31%).Sul mercato dei titoli di Stato lo spread, dopo la decisa discesa di ieri, scende ancora a 129 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,90%.Tra le valute, Euro stabile sul Dollaro con il cambio a 1,1133.Aggiornamento ore 12.57