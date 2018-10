Mercati In attesa della manovra. Milano apre sulla parità

di Marzio QuaglinoPartenza all’insegna della cautela per le borse europee, mentre quelle asiatiche perdono sulle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Milano dopo un avvio in calo sale dello 0,05% e molto vicina alla parità è anche Parigi. Londra sale dello 0,31%, mentre dopo l’esito delle elezioni In Baviera la borsa di Francoforte cede lo 0,21%.Quasi calma piatta anche per i titoli di Stato con le spread con i bund tedeschi che resta sopra la soglia dei 300 punti base e il rendimento del btp decennale al 3,55%.Sul fronte delle valute infine l’euro si rafforza leggermente sul dollaro con il cambio a quota 1,1571.