Mercati In avvio in rosso per le europee, inchiesta antitrust su Unicredit

Condividi

di Marzio Quaglino Avvio debole per le borse europee. Mercati che stanno alla finestra con l’economia che non brilla e le banche centrali da un capo all’altro dell’Oceano alle prese con i tassi. Modeste anche le ripercussioni per la Brexit con Londra che cede lo 0,05%, meglio di Francoforte (-0.11%) e peggio di Parigi (+0,43%). La peggiore oggi è però Milano con l’indice Ftse Mib in calo dello 0,37%.Sull’andamento di Piazza Affari pesa l’allarme utili di Prysmian (-8,38%), ma soprattutto l’inchiesta dell’antitrust europeo su Unicredit. Il gruppo bancario, che ha in corso proprio oggi l’assemblea degli azionisti, è sotto indagine insieme ad altri sette istituti di credito europei per operazioni sui titoli di stato tra il 2007 e il 2012. Il rischio di una sanzione, ritenuto “possibile”, ma non “probabile” da Unicredit, sta facendo perdere al titolo l’1,59%.Sul fronte dei titoli di Stato spread stabile a 244 punti base.Tra le valute continua il modesto apprezzamento dell’Euro sul Dollaro con il cambio a quota 1,1282.