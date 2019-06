Mercati In borsa Atlantia scende ancora, su i tecnologici guardando al G20

di Fabrizio Patti Piazza Affari ha recuperato rispetto all'apertura. Ora sale dello 0,30%. È allineata alle altre borse europee e all'indice Eurostoxx, paniere dei 50 principali titoli dell'Eurozona. Atlantia è tra i peggiori titoli del Ftse Mib, -0,71%, dopo aver toccato -1,50%. Ieri il vicepremier Di Maio ha detto che il gruppo sarebbe decotto il giorno in cui ci siano le condizioni per revocare le concessioni autostradali. Rispetto a venerdì scorso il calo è del 7,76%.Le perdite maggiori sono però di Buzzi Unicem, -1,31%, e delle banche Ubi e Bper. Migliori titoli Juventus, spinta dalle voci dell'acquisto del difensore De Ligt dall'Ajax. E StMicroelectronics, che sale assieme al comparto dei semiconduttori dopo che è tornata parzialmente la fornitura di chip a Huawei da parte dell'americana Micron Technology. Huawei è uno dei principali clienti di STM.Per capire se si faranno passi distensivi nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina tutti i mercati guardano al G20 di Osaka, e aspettano domani l'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping.Le borse asiatiche nella notte sono state negative: compresa Tokyo (-029%), nonostante un dato della produzione industriale in Giappone sopra le attese.Lo spread è a 241 punti base, con il rendimento del Btp decennale in discesa al 2,09%, 4 punti base in meno di ieri e 59 in meno di un mese fa. Questo anche per le indiscrezioni di stampa di un possibile rinvio a ottobre della procedura di infrazione contro l'Italia.Non è l'unico rendimento a scendere: oggi quello del bond francese è pari a zero, quello greco a 2,40%, 160 punti base in meno di un anno fa.