In borsa affonda Atlantia, vola STM. Lo spread crolla di 10 punti base

di Fabrizio Patti I mercati guardano alla stretta di mano di sabato a Osaka tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. L'indice Eurostoxx dei principali titoli dell'Eurozona segna +0,87%, la migliore borsa Francoforte, +1,29%. Milano si ferma al +0,28%.Segno più, quindi, nonostante i dati negativi di oggi sulle aspettative dei direttori acquisti nel manufatturiero sia in Cina sia in Giappone che nell'Eurozona. Dove l'indice Pmi Manifatturiero è sceso a 47,6, ben sotto la quota 50 che segna il confine tra espansione e contrazione. Il dato precedente era 47,8.Sono le attese di un allentamento della guerra commerciale a prevalere: le borse asiatiche sono salite nella notte, la migliore Shenzhen, +3,80 sulla spinta dei fornitori di Huawei. Bene anche il Giappone, dove sono stati diffusi dati sopra le attese sulle aspettative delle grandi aziende manifatturiere. Piatta invece la borsa di Seul, in Corea del Sud, dove non era atteso l'incontro tra Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un. Chiusa invece per la festività che ricorda il passaggio della città-Stato dal Regno Unito alla Cina la borsa di Hong Kong, teatro oggi di intense proteste.Anche in Italia miglior titolo del Ftse Mib è di un fornitore di Huawei, il produttore di chip St Microelectronics, +6%. Salgono anche gli altri industriali legati al commercio internazionale e i petroliferi, -3,60% invece per Atlantia, dopo una relazione tecnica del ministero dei trasporti favorevole alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia.Tra i titoli fuori dal listino principale Italiaonline segna +20,26%. Questo dopo l'intenzione di promuovere un'Opa (offerta pubblica di acquisto) espressa da Libero Acquisition e Sunrise Investment. Per la società ex Seat-Pagine Gialle offerto un prezzo superiore del 23% rispetto all'ultimo prezzo.Giù intano i beni rifugio, come l'oro, che scende dell'1,42%, a quota 1.389 dollari all'oncia, dopo aver toccato nei giorni scorsi i massimi da sei mesi. Sale invece di quasi il 3% il petrolio, per l'attesa di una ripresa degli scambi mondiali e per l'accordo sull'estensione dei tagli alla produzione tra Russia e Arabia Saudita.E scende bruscamente anche lo spread, ora a 233 punti base, 10 in meno di venerdì, grazie a una discesa del Btp decennale italiano, il cui rendimento è al 2,00%, mentre è rimasto fermo quello sul Bund tedesco.