In circolazione da oggi la nuova banconota da 50 euro

Entra oggi in circolazione la nuova banconota da 50 euro, quarto taglio della serie "Europa". Più sicuro, il nuovo biglietto include una finestra con ritratto nella parte superiore dell'ologramma, che diventa trasparente se vista in controluce. La finestra rivela, su entrambi i lati della banconota, il ritratto di Europa, figura della mitologia greca. La stessa effigie anche nella filigrana, così come il numero verde smeraldo, che, muovendo il biglietto, produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale."Anche nell'era digitale il contante resta essenziale per la nostra economia", ha affermato il presidente della Bce Mario Draghi. "Da un'indagine di prossima pubblicazione, svolta per conto della Bce sull'uso del contante, emerge che oltre tre quarti dei pagamenti effettuati presso i punti di vendita nell'area dell'euro avvengono per contanti. In termini di valore delle operazioni, ciò equivale a leggermente più della metà". I risultati dell'indagine saranno resi integralmente disponibili nell'estate di quest'anno.Fra le banconote in euro quella da 50 è la più diffusamente utilizzata. Con oltre 9 miliardi di esemplari in circolazione, rappresenta il 46% di tutte le banconote in euro. I biglietti da 50 della prima serie continueranno ad avere corso legale e a essere utilizzati insieme a quelli della nuova serie, mentre procederà gradualmente il loro ritiro dalla circolazione. Le nuove banconote da 100 e 200 saranno emesse all'inizio del 2019.