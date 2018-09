In crescita le Borse, stabile l’euro

Condividi

di Paolo Gila I mercati hanno lasciato sullo sfondo le tensioni commerciali tra Usa e Cina per guardare ai fondamentali dell’economia statunitense. In Europa, il presidente della Bce, Mario Draghi, ha confermato la fase di rallentamento della crescita sul Vecchio Continente, ma confida nel superamento delle criticità.In questo clima alle 17 e 35 (con il Dow Jones a +0,76%) i mercati europei hanno chiuso in progresso frazionale intorno al mezzo punto percentuale.Milano ha guadagnato lo 0,25% con acquisti su bancari e industriali, deboli le utilities e qualche energetico.Lo spread ha chiuso a 220 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 69%, mentre l’euro è stabile a 1,16 e 75 contro dollaro.