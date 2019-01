ITALIA

2019/01/04 09:49

Origine forse dolosa In fiamme il monte Martica in provincia di Varese Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

​Varese, incendio bosco in località Rasa-Monte Martica Condividi I vigili del fuoco di Varese hanno lavorato tutta la notte per domare un vasto incendio, alimentato dal forte vento, sul monte Martica. Per cercare di domare le fiamme hanno operato anche gli specialisti dei vigili del fuoco del nucleo S.A.P.R (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): gli operatori hanno effettuato una mappatura dettagliata dei fronti.



Sono 130, tra Vigili del fuoco e volontari, le persone tuttora impegnate per cercare di domare le fiamme che hanno già devastato circa 100 ettari di bosco.



Stamani briefing con tutti gli enti interessati alle operazioni. Resta un presidio con uomini e automezzi a protezione della località Alpe Cuseglio dove le fiamme potrebbero minacciare un gruppo di abitazioni.



