Victoria Park In migliaia al corteo pro-democrazia a Hong Kong: a 6 mesi dall'inizio delle proteste Nuova mobilitazione di massa a 6 mesi dall'inizio delle proteste

Sono decine di migliaia le persone che a Hong Kong stanno sfilando nel corteo partito da Victoria Park e promosso dal Civil Human Rights Front, il gruppo che nei mesi scorsi è riuscito a coinvolgere fino a due milioni nelle grandi mobilitazioni anti-governative e pro-democrazia.L'iniziativa di oggi, che ha avuto a sorpresa il nulla osta della polizia, celebra i 6 mesi delle proteste partite a giugno contro la legge sulle estradizioni in Cina e diventate poi l'occasione per sollecitare riforme democratiche, a partire dal suffragio universale. Per gli organizzatori, il grande corteo di oggi è "l'ultima occasione" per la leadeship dell'ex colonia britannica e pro-Pechino per porre fine alla crisi politica.Solo due settimane fa, le elezioni locali distrettuali hanno sancito la vittoria senza precedenti del fronte pandemocratico, capace di conquistare 388 seggi su 452 e 17 consigli su 18: un esito capace di smontare le rivendicazioni della governatrice Carrie Lam e della sua amministrazione sull'esistenza di una "maggioranza silenziosa" contraria alle proteste.