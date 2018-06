Kazan Russia, il supermercato con il pavimento che crolla

Condividi

A Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan, in uno dei supermercati della catena “Piaterocka”, è crollato il pavimento, trascinando nella voragine il banco di salumeria. In precedenza nello stesso supermercato era crollato il soffitto nel deposito merci. In entrambi i casi non ci sono state vittime.